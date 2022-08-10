Катар: на острие моды

От новых талантов в старейшей школе моды Катара до новаторского дизайнерского инкубатора в самом центре Дохи: программа "Катар 365" изучил фэшн-инновации на катарском рынке и выяснила, как страна становится региональным центром моды.

Голоса поколения

Одним из ключевых центров базового образования и инноваций остается в Катаре старейший в стране университет моды и дизайна - Школа искусств Содружества Вирджинии (VCUarts). Программа обучения помогает начинающим дизайнерам пройти весь путь - от замысла до пошива коллекции.

Аяталла Мохамад, выпускница факультета моды - один из самых талантливых молодых мастеров. Она представила свои работы на показе под лозунгом "История (не) повторяется". "Моя концепция звучит так: Ana Ahli u Ahli Ana. В переводе с арабского это означает "Я - это моя семья, а моя семья - это я". Мы постепенно перенимаем черты близких, а затем решаем, что сохранить, а что убрать. Именно тогда мы становимся самими собой", - рассказывает девушка.

Коллекция Хиры Нисар названа Swing Motion неслучайно: "Моя коллекция рассказывает о моем личном конфликте, когда меня будто раскачивает между моими пакистанскими корнями и жизнью здесь, в Дохе. В каком-то смысле я пытаюсь преодолеть разрыв между двумя странами и культурами. Я взяла за основу пакистанские традиции и соединила их с современными техниками вышивки, кроя, чтобы придать вещам динамику: в них сохраняется прошлое, но и дверь в будущее открыта", - поясняет Хира.

Кристофер Финк возглавляет команду преподавателей, каждый из которых работал в международных домах моды: "Мы хотим, чтобы наши студенты нашли свой внутренний голос и воплотили его в коллекции, - отмечает он. - Путь модельера - это олицетворять голос своего поколения".

Инкубаторы талантов

В Дохе хорошо известно M7 - пространство, состоящее из арт-студий, коворкинга и инкубатора талантов, специально выстроенное для поддержки молодых дизайнеров. Подход, который способствует достижению национальной цели - стать экономикой знаний.

Директор M7, Маха Аль Сулаити, рассказывает и показывает: "Мы сотрудничаем с различными структурами, которые привносят что-то свое в эту творческую экосистему. Одна из них - концептуальный магазин Studio Seven. Это уникальное пространство, единственное в своем роде в Катаре. В нем продвигают дизайнеров из Катара и региона, позволяют им поделиться историями, стоящими за их произведениями".

Маха уточняет, что важной частью M7 являются выставки, такие, как недавний проект Christian Dior Designer of Dreams. В его рамках семь молодых местных дизайнеров создали коллекции, вдохновившись наследием великого кутюрье.

Музеи и Liwan

Liwan Design Studios and Labs является частью инициативы "Музеи Катара". Студия разместилась в бывшей школе для девочек, став местом, где новаторы моды могут встречаться и проводить захватывающие проекты. Вот несколько история.

Во время пандемии Ковида Иса Али Альджахама с двоюродным братом решили превратить свое хобби в бизнес. Речь идет о кожевенном деле, все изделия шьются вручную. Мастера говорят о ставке на этичное и безопасное производство. "Мы стараемся как можно больше, от начала до конца, уважать окружающую среду, потребителя и людей, которые работают на нас", - резюмирует Иса .

Ему вторит Рони Хелу, дизайнер и креативный директор роскошного бренда готовой экологичной одежды, бизнес он ведет между Бейрутом и Дохой. "Мы создаем современные и классные вещи для мужчин и женщин с акцентом на наши ценности - экологичность, права человека и благополучие животных. Мы стараемся сохранять им верность на каждом этапе бизнеса - от отбора образцов до собственно производства", - говорит он.

Шима Эйнехдар, графический дизайнер группы ТypeAraby так представляет суть своей работы: "Мы в основном используем трафареты и тампопечать, нам нравится наносить созданные нами рисунки на футболки и сумки. Меня очень вдохновляют уникальные формы, которые можно найти в природе".