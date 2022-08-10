Обыск у Дональда Трампа заставил республиканцев снова объединиться

Республиканцы вновь объединились вокруг Дональда Трампа после того, как накануне в его резиденцию Мар-а-Лаго нагрянуло с обыском ФБР. Бюро не дает официальных комментариев, но журналисты выяснили, что агенты искали в доме экс-президента секретные документы, которые тот не сдал в архив.

"Друзья и члены семьи спрашивают меня: "Что вообще происходит? Почему не все равны перед законом?" Друзья отправляли мне сообщения с текстом "ФБР что, превратилось в Гестапо?", — возмущается сенатор от Канзаса Роджер Маршал.

Сам Дональд Трамп в момент обыска был в Нью-Йорке, но быстро отреагировал на новость, заявив, что такое могло произойти только в стране "третьего мира" и что ФБР впервые позволяет себе обыскивать дом президента США.

В Белом доме, в свою очередь, утверждают, что не знали об обыске заранее.

"Мы узнали об этом вчера, вместе с американским народом, нас не предупреждали об этом мероприятии. Президент Байден — и до избрания, и уже в должности — предельно четко заявлял, что Министерство юстиции ведет свои расследования независимо", — сказала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Между тем сторонники бывшего президента собрались у ворот его резиденции во Флориде.

"Когда я попаду в рай, что я скажу Богу? Что я сделал, когда эту страну украла кучка фашистов? Я не должен отступать", — говорит один из них.

Дональд Трамп настаивает на том, что обыск — как и другие ведущиеся против него расследования — политически мотивирован и направлен на то, чтобы помешать ему участвовать в президентских выборах 2024-го года.