Обыск у Дональда Трампа: минюст США попросил рассекретить ордер

Министерство юстиции США попросило суд во Флориде рассекретить ордер на обыск резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Агенты ФБР наведались домой к бывшему президенту в начале недели.

По данным газеты Washington Post, у Дональда Трампа искали секретные документы, которые тот мог забрать с собой из Белого дома, в том числе касающиеся ядерного оружия.

"Первое: я лично одобрил решение о запросе ордера на обыск по этому делу. Второе: ведомство не принимает такие решения легкомысленно. Когда это возможно, стандартной практикой является поиск менее интрузивных альтернатив обыску и сужение масштабов любого проводимого обыска", — заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Сам Дональд Трамп назвал обыск в Мар-а-Лаго неуместным и заявил, что такое могло произойти только в стране "третьего мира". Бывший президент уверен, что дело против него — политическое и организованное демократами, чтобы не допустить его до выборов 2024-го года. При этом, как пишет The New York Times, экс-глава США отказался давать показания, воспользовавшись Пятой поправкой.