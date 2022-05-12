Текстовая трансляция Euronews | "Азовсталь": Киев предлагает обменять пленных россиян на бойцов ВСУ

В четверг утром Совет Безопасности ООН проведёт заседание по гуманитарной ситуации, "поддержанию мира и безопасности" в Украине. Об этом говорится на сайте организации. Инициаторами встречи стали Франция и Мексика. Свои доклады зачитают представители Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и ЮНИСЕФ. Это будет уже 16-е заседание Совбеза с начала российского вторжения 24 февраля. "Интерфакс" сообщает, что голосование не запланировано.

Украина предлагает обменять пленных россиян на тяжелораненых бойцов с "Азовстали" по стандартным правилам обмена военнопленных. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о продолжающихся переговоров.

Власти Белгородской области обвиняют Украину в обстреле российской территории. По данным на утро четверга, погиб 1 житель приграничного села Солоха, 7 человек пострадали. Об этом в своём телеграм-канале сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Накануне Владимир Зеленский принял участие в дискуссии по видеосвязи со студентами элитных французских университетов, в ходе которой украинский лидер сделал ряд заявлений:

• "Война закончится, когда Россия вернёт нам право на жизнь, – а пока она не собирается это делать, – когда мы вернём всё, что нам принадлежит".

• "С каждой новой Бучей, с каждым новым Мариуполем и новыми зверствами пропадает желание и умение договариваться, пропадает возможность решить конфликт дипломатическим путем".