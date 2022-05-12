Текстовая трансляция Euronews | "Азовсталь": Киев предлагает обменять пленных россиян на бойцов ВСУ

Текстовая трансляция Euronews | "Азовсталь": Киев предлагает обменять пленных россиян на бойцов ВСУКомментарии
В четверг утром Совет Безопасности ООН проведёт заседание по гуманитарной ситуации, "поддержанию мира и безопасности" в Украине. Об этом говорится на сайте организации. Инициаторами встречи стали Франция и Мексика. Свои доклады зачитают представители Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и ЮНИСЕФ. Это будет уже 16-е заседание Совбеза с начала российского вторжения 24 февраля. "Интерфакс" сообщает, что голосование не запланировано.
Украина предлагает обменять пленных россиян на тяжелораненых бойцов с "Азовстали" по стандартным правилам обмена военнопленных. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о продолжающихся переговоров.
Власти Белгородской области обвиняют Украину в обстреле российской территории. По данным на утро четверга, погиб 1 житель приграничного села Солоха, 7 человек пострадали. Об этом в своём телеграм-канале сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
Накануне Владимир Зеленский принял участие в дискуссии по видеосвязи со студентами элитных французских университетов, в ходе которой украинский лидер сделал ряд заявлений:
• "Война закончится, когда Россия вернёт нам право на жизнь, – а пока она не собирается это делать, – когда мы вернём всё, что нам принадлежит".
• "С каждой новой Бучей, с каждым новым Мариуполем и новыми зверствами пропадает желание и умение договариваться, пропадает возможность решить конфликт дипломатическим путем".
Карта Украины с указанием боевых позиций и сетей газопроводов. Чёрными точками обозначены населённые пункты, где, по сообщению украинского национального оператора, была прервана подача газа:
#UPDATE Map of Ukraine showing position of military forces and gas pipeline networks with locations where the supply has been interrupted#AFPgraphicspic.twitter.com/7plZhpQewJ— AFP News Agency (@AFP) May 11, 2022
Мэр Лозовой на Харьковщине заявляет о ракетном обстреле россиян, в результате которого погиб 1 человек, уничтожен склад сельхозпродукции.
ФОТО: разрушения в селе Ольховка к западу от Харькова.
Destroyed houses are pictured in Vilhivka village, near Kharkiv, as Russia's war on Ukraine continues. More of the invasion from above: https://t.co/AQ4vUXqiLa 📷 Ricardo Moraes pic.twitter.com/leUuNw09Ci— Reuters Pictures (@reuterspictures) May 11, 2022
По последним данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR), с начала войны в Украине погибли 3 496 мирных граждан. В организации отмечают, что реальное число жертв значительно выше, поскольку данные из зон, где велись интенсивные боестолкновения, приходят с задержкой и требуют подтверждения. Это касается Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область) и Попасной (Луганская область), откуда поступают сообщения о многочисленных убитых среди мирного населения.