Зеленский: "Если бы Украина вступила в НАТО до начала войны, ее бы не было"

Безопасность, война в Старом Свете, неспособность европейских институтов предотвратить военные действия в Украине. Эти темы были в центре внимания видеовстречи президента Украины Владимира Зеленского с французскими студентами. Формальному общению Зеленский предпочел живой диалог и сам начал с вопросов. Один из них касался отношений Украины с Североатлантическим Альянсом.

Владимир Зеленский, президент Украины: "В течение многих лет Европа опасалась вступления Украины в НАТО, потому что, говорили они, если начнется война с Россией, всем придется воевать против нее. Против Российской Федерации? Я бы сказал, воевать за Украину. Разве не в этом смысл НАТО? Возникает вопрос. Разве не все за одного?"

"Если бы Украина вступила в НАТО до начала войны, ее бы не было", - сказал Зеленский студентам.

Боевые действия на территории Украины не прекращаются вот уже более двух с половиной месяцев. Российские ракеты попадают в жилые дома и комплексы гражданской инфраструктуры, в то время как в Москве утверждают, что мишенью становятся военные объекты.

Заместитель минобороны Украины Анна Маляр в ходе брифинга сказала, что после героической обороны Киева и Киевской области война фактически переходит в следующую фазу, поскольку противник вынужден ставить другой набор целей и применять другую тактику и стратегию в войне с Украиной.

Украинские военные отметили, что знание местности является большим преимуществом для сил, действующих под Харьковом. С начала мая украинская армия освободила более десятка населенных пунктов.

Тем временем власти Белгородской области заявили об обстреле села Солохи со стороны Украины. По их словам погиб один человек, несколько получили ранения.