"Азовсталь": новый этап эвакуации

В пятницу с территории "Азовстали" в Мариуполе, при посредничестве ООН и Международного Красного креста, вывезено более 50 мирных жителей. Об этом сообщают и украинские, и российские официальные лица.

По данным ООН, ранее в результате двух крупных гуманитарных операций из Мариуполя и его окрестностей были эвакуированы более 500 человек.

Число гражданских, которые пока остаются в укрытиях "Азовстали", оценивают в 200 человек.

При этом, по сообщениям украинской стороны, российские войска пытаются взять территорию завода под контроль.

"В городе Мариуполе продолжается блокирование подразделений сил обороны в районе "Азовстали". В некоторых районах при поддержке авиации возобновились штурмовые действия с целью взять под контроль территорию завода".

При этом ранее в Москве на высшем уровне заявляли, что не собираются штурмовать "Азовсталь", а будут лишь блокировать территорию завода, который остаётся последним очагом сопротивления в районе Мариуполя.

Обе стороны обвиняют друг друга в создании препятствий для эвакуации гражданских.