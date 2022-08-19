Украина: подготовка к 1 сентября

Уже через две недели классы и коридоры этой школы в поселке Ивановка под Одессой заполнятся учениками. Здесь уже заменили окна, заделали дыры, оставленные пулями, и организовали бомбоубежище в подвале.

Иметь бомбоубежище теперь должны все украинские учебные заведения, чтобы получить от властей разрешение на работу.

"Мы отремонтируем лестницу и нарисуем стрелочки, которые будут указывать, где находится убежище", — рассказывает директор школы Игорь Тьеревко.

Во время активных бомбардировок в этом подвале собирались до 160 местных жителей. Теперь он предназначен для учеников и учителей этой школы. Здесь организовали дополнительный запасной выход, а скоро установят и WiFi.

"Эта комната более-менее закончена. Этот зал находится на стадии ремонта. Меняется проводка. Здесь будут стоять лавки, будут висеть доска и телевизор для занятий с детьми", — продолжает Игорь Терехов.

"Война продолжается, но продолжается и жизнь. Дети должны ходить в школу", — добавляет директор.