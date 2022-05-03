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мир

"СМИ не могут ссылаться на свободу слова для обхода санкций"

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Слова Сергея Лаврова о "еврейских корнях Гитлера" вызвали возмущение по нескольким причинам
Слова Сергея Лаврова о "еврейских корнях Гитлера" вызвали возмущение по нескольким причинам   -   Авторское право  AP Photo

Заявление российского министра иностранных дел вызвало реакцию не только из-за содержания, но и самого факта появления: Сергей Лавров дал интервью итальянским журналистам. В Еврокомиссии это косвенно назвали нарушением наложенных на Россию ограничений. Йоханнес Барке, официальный представитель ЕК: "СМИ не могут ссылаться на свободу слова для того, чтобы обойти санкции".

Некоторые европейские журналисты считают иначе: по их мнению, само решение запретить вещание российских СМИ выглядит спорным.

Рикардо Гутьеррес, генеральный секретарь Европейской федерации журналистов:

"Проблема в том, что это решение принято и реализовано правительствами. Но принципы европейского законодательства не дают права правительствам запрещать СМИ, в том числе и пропагандистские. В либеральных демократиях право разрешать вещание или отменять его реализуют независимые органы, независимые регуляторы".

В Брюсселе отмечают, что в обычных условиях это действительно было бы так, но нынешнюю политическую ситуацию назвать обычной никак нельзя.

Альберто Алемано, университет Жана Монне:

"В нынешних конкретных обстоятельствах ЕС полагается на свою собственную систему Общей внешней политики, которая позволяет Европейскому Союзу прерывать или сокращать, частично или полностью, любые экономические или финансовые связи с одной или несколькими третьими странами".

У заблокированных СМИ в любом случае остаётся право оспорить решение: так уже поступила французская редакция RT.