Белорусская ассоциация журналистов получила премию ЮНЕСКО

Белорусская ассоциация журналистов удостоена премии ЮНЕСКО за вклад в свободу прессы. Церемония вручения награды состоялась в рамках конференции ООН в Уругвае. В ходе своего выступления председатель организации Андрей Бастунец пообещал, что работа БАЖ по продвижению правдивой информации и защите свободы слова будет продолжаться.

В прошлом году белорусский Верховный суд постановил ликвидировать БАЖ по заявлению минюста. Тем не менее представители организации, в основном из-за рубежа, продолжают мониторинг нарушений свободы слова.

По данным, которые привёл Бастунец, за два года зарегистрированы более тысячи случаев произвольных задержаний, избиений, арестов, штрафов и уголовного преследования сотрудников белорусских СМИ, более 20 журналистов находятся сейчас в заключении.