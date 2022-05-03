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мир

Белорусская ассоциация журналистов получила премию ЮНЕСКО

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 Андрей Позняков
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Церемония вручения премии ЮНЕСКО за вклад в свободу прессы Белорусской ассоциации журналистов
Церемония вручения премии ЮНЕСКО за вклад в свободу прессы Белорусской ассоциации журналистов   -   Авторское право  Pablo PORCIUNCULA / AFP

Белорусская ассоциация журналистов удостоена премии ЮНЕСКО за вклад в свободу прессы. Церемония вручения награды состоялась в рамках конференции ООН в Уругвае. В ходе своего выступления председатель организации Андрей Бастунец пообещал, что работа БАЖ по продвижению правдивой информации и защите свободы слова будет продолжаться.

В прошлом году белорусский Верховный суд постановил ликвидировать БАЖ по заявлению минюста. Тем не менее представители организации, в основном из-за рубежа, продолжают мониторинг нарушений свободы слова.

По данным, которые привёл Бастунец, за два года зарегистрированы более тысячи случаев произвольных задержаний, избиений, арестов, штрафов и уголовного преследования сотрудников белорусских СМИ, более 20 журналистов находятся сейчас в заключении.