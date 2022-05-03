"Репортёры без границ" оценили уровень свободы СМИ

Организация «Репортёры без границ» опубликовала свой ежегодный рейтинг из 180 стран, приуроченный к Всемирному дню свободы печати. Во многих ситуация оценивается как очень серьёзная. Это, в частности, касается России, занявшей в рейтинге 155 место. Следом указан Афганистан, где при этом положение дел со свободой СМИ оценивается несколько лучше, чем в Китае, занявшем 175 позицию. Говорит Полин Адес-Мевель, представитель «Репортёров без границ»:

– Сейчас хорошо заметна пропаганда, которая велась в России до начала войны и продолжается до сих пор. В результате сейчас наблюдается полное исчезновение в стране свободы печати и самой журналистики. Сотни журналистов либо пытаются бежать из России либо лишены возможности работать, поскольку, как известно, закон, принятый в начале марта этого года, не позволяет журналистам использовать термины «вторжение» или «война».

Лидирует в списке Норвегия. На 22 месте по уровню свободы СМИ – Латвия, где не так давно ввели крупный штраф за просмотр российского телевидения. Среди стран ЕС хуже всего ситуация в Греции, она на 108 месте, её опережают Бурунди и Украина. На 78 месте – Мальта, где пять лет назад была убита журналистка Дафне Галиция, занимавшаяся расследованием коррупционных дел на острове.