Премьер-министр Израиля ждёт извинений от Сергея Лаврова

Израиль ждёт извинений от министра иностранных дел России Сергея Лаврова: об этом заявил его израильский коллега Яир Лапид. Посла РФ в Израиле вызвали в МИД "для разъяснительной беседы"— после заявления Лаврова о "еврейских корнях Гитлера".

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"На то, что аргумент он выдвигает, — "Какая у нас может быть нацификация, когда я еврей", — я, если правильно помню — боюсь ошибиться — но по-моему у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".

Российское руководство называло "денацификацию" Украины одной из причин военного вторжения. Слова Лаврова вызвало возмущение политиков и общественных деятелей Израиля.

Глава МИДа в "Твиттере" назвал это заявление "не только непростительным и возмутительным, но также ужасной исторической ошибкой".

А по словам премьер-министра еврейского государства Нафтали Беннета, "Использование Холокоста в качестве инструмента для политических ударов должно быть немедленно прекращено".

Дани Даян, Председатель правления Мемориального комплекса "Яд Вашем":

"Слова министра Лаврова являются заблуждением. Их следует осудить самым решительным образом. Он фактически пропагандирует инверсию Холокоста, называя виновниками потерпевших. Это отвратительно, это подло и это противоречит исторической правде".

Реакцию Израиля на российское вторжение наблюдатели называют "сдержанной". Израиль пока не вводил жёстких санкций против России и не поставлял Украине оружие. Официальные лица еврейского государства осуждают действия Москвы и в то же время предлагают свои услуги в качестве посредников на возможных переговорах.