Япония: аграрная продукция из Фукусимы вновь идёт на экспорт

Авария на японской АЭС Фукусима неблагоприятно сказалась на агропромышленном комплексе региона. Из-за риска радиоактивного заражения объём экспорта сельскохозяйственной продукции существенно снизился. Но 11 лет спустя благодаря принятым мерам безопасности ограничения на поставки были сняты. Прекрасная новость для местных фермеров и потребителей по всему миру. Подробнее об этом – в репортаже Деймона Эмблинга и нашей команды в Японии.

ГОРОД ХУРМЫ

Сегодня город Исадзава в префектуре Фукусима покрыт снегом, но ещё недавно он был окрашен в ярко-оранжевый цвет. Каждая пядь земли здесь используется для выращивания хурмы, последний урожай был убран несколько месяцев назад.

Джунья Сато возглавляет семейное предприятие. Здесь из вяленой хурмы делают анпогаки – местное лакомство, которое теперь знают и любят далеко за пределами Японии.

"Мы снимаем кожуру и сушим фрукт на протяжении двух недель, благодаря этому хурма приобретает характерный очень сладкий запах, а мякоть становится не слишком жёсткой и не слишком мягкой – то, что нужно для анпогаки", – поясняет японский производитель.

Джунья Сато euronews

В былые времена Джунья продавал три тонны анпогаки в год. Но после аварии на атомной станции производство полностью прекратилось на 2 года. Фермер рассказал Euronews о своих трудностях: "Моя работа, изготовление анпогаки было частью моей повседневной жизни. И когда тебе вдруг говорят, что в ближайшие два года ты должен оставить своё дело, ты просто не представляешь, чем ещё заниматься".

Экспортные поставки продовольствия – важная часть экономики Фукусимы. Но из-за страха заражения 55 стран и территорий ввели ограничения на ввоз продуктов из соседних с АЭС регионов. Сегодня же, благодаря строжайшим мерам безопасности, принятых в Японии, 41 государство полностью отменило ограничения.

КАК ПРОИСХОДИТ ПРОВЕРКА НА РАДИАЦИЮ

В специализированное центре в Янагаве на радиацию проверяют до пяти тысяч коробок с анпогаки в день. Ни одна из них не может превышать уровень в 50 беккерелей – это единица измерения активности радиоактивного источника.

Сейно Кимихиро, директор сельскохозяйственного центра Янагавы, представил нам протокол контроля информации: "Мы проверяем каждую упаковку. Если где-то допустимый уровень завышен, скажем: 51 Бк, вся упаковка отправляется на утилизацию".

Но проверки не ограничиваются производственным цехом. Происходит тщательный отбор деревьев, на которых произрастает хурма для анпогаки.

Подробнее об этом рассказал Казамата Сейчи, председатель фермерской ассоциация Fukushima Mira: "Мы исследуем каждую особь от корней до кроны, чтобы быть уверенными, что всё в норме. Если мы выявляем проблему, то идём на радикальные меры. Нам уже пришлось срубить 8 тысяч деревьев".

Анпогаки – это всего лишь один из прославленных продуктов, которые вновь доступны на глобальном рынке. В этой региональной инспекции проверяют всё: от говядины до грибов, и применяемые здесь нормативы по безопасности в 10 раз строже, чем мировые стандарты.

Клубнику тестируют на радиацию euronews

Оказаки Казухиро, руководитель отдела агропромышленной безопасности сельскохозяйственного техноцентра Фукусимы, уверен, что продукция региона не может повредить здоровью: "Мы обеспечиваем строгий контроль безопасности, чтобы люди не беспокоились за своё здоровье. Только качественный и безопасный товар отправляется на экспорт согласно применяемому здесь протоколу".

По словам экспертов, крайне редко встречаются продукты, которые не удовлетворяют строгим стандартам.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЯПОНСКОГО ИМПОРТА И НАДЕЖДЫ ФЕРМЕРОВ

США мотивируют своё решение возобновить поставки продовольствия из Японии тем, что эта страна "жёстко контролирует" производство. После "десятилетнего анализа проб" стало понятно, что риск для американских потребителей "ничтожно мал".

Австралия также сняла запрет после того, как исследования продемонстрировали, что все показатели "намного ниже допустимых предельных значений".

Канада не планирует проводить "дополнительную экспертизу" после отмены ограничений.

Производитель хурмы из Исадзавы Джунья Сато надеется, что ограничения, которые пока остаются, скоро будут отменены, и это поможет его бизнесу развиваться: "Я снова воодушевлен и готов с энтузиазмом заниматься сельским хозяйством. Как только последние ограничения будут сняты, я смогу реализовать все мои планы".

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