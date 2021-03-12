Жизнь возвращается в Фукусиму

Через 10 лет после катастрофы мы приехали в Японию, чтобы встретиться с местными жителями, в частности фермерами. Многие из них покинули регион после аварии. Теперь же они возвращаются.

В Окуму съехались жители из всех окрестных деревень. В этом поселке и расположена электростанция "Фукусима-дайити". Сегодня в совершенно новой ратуше эти бывшие эвакуированные местные жители отмечают 10-летнюю годовщину катастрофы.

Церемония состоится в этом новом районе Окумы, куда снова открыт доступ, и где продолжается реконструкция, несмотря на эпидемию COVID-19. Запрещенные зоны продолжают уменьшаться.

По состоянию на март 2011 года в эвакуированных районах префектуры Фукусима проживало 88 000 человек. Сегодня на вновь открытых территориях проживает 14 тысяч человек.

Когда я вернулась в Окуму, там действительно ничего не было, кроме убежищ и временных магазинов, теперь же здесь отстроены большие здания Тиёко Ямамото местный житель

Здесь повсюду измеряется радиоактивность, которая сильно снизилась за 10 лет. Общество регулярно оповещают о данных анализов, проводимых Исследовательским центром Фукусимы.

Уровень радиоактивности в воздухе измеряется в режиме реального времени в нескольких частях города. Для других элементов образцы берутся из разных мест, таких как почва и вода Такемаса Фукухара Центр по созданию окружающей среды префектуры Фукусима

Здания обеззаражены, загрязненные участки почвы вывезены или засыпаны здоровой почвой.

За исключением места расположения самой электростанции, радиации здесь не больше, чем в крупных мировых столицах. Геология Японии по своей природе менее радиоактивна, чем где-либо, и Чернобыль оказал большое влияние на Европу.

Всего через две недели после катастрофы Кодзи и его семья вернулись в Фукусиму, в 80 км от АЭС. Влюбленные в свою землю, эти фермеры выращивают рис, но также подают домашнее пиво в своем баре.

Фермеры в регионе сильно пострадали после аварии: доверие потребителей упало.

До прошлого года я самостоятельно обеззараживал продукцию, это дополнительная работа, потому что мне надо было безопасно экспортировать ее. Это была самая сложная часть. Но мы не обнаруживали никакой радиоактивности в течение 5 лет подряд Кодзи Като президент Kato Farm

После ядерной аварии экспорт из региона резко упал. Несмотря на трудные годы, сегодня он увеличился вдвое по сравнению с 2010 годом. Эми стала послом продукции Фукусимы во Франции.

Реакция была очень хорошей. Когда я говорила людям во всех странах, где была, что эта продукция из Фукусимы, я не заметила особых опасений, и это меня удивило Эми Като исполнительный директор Kato Farm

Жизнь в Фукусиме, как и для многих вернувшихся местных жителей, вызывает особые эмоции у Кодзи и Эми.

У меня четверо детей, и я буду счастлива, если они скажут однажды, что гордятся тем, что родились здесь Эми Като исполнительный директор Kato Farm

Узнать больше о статусе дезактивации и выводе из эксплуатации электростанции "Фукусима-Дайити", можно здесь.