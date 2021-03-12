Жизнь возвращается в Фукусиму

Жизнь возвращается в ФукусимуКомментарии
Через 10 лет после катастрофы мы приехали в Японию, чтобы встретиться с местными жителями, в частности фермерами. Многие из них покинули регион после аварии. Теперь же они возвращаются.
В Окуму съехались жители из всех окрестных деревень. В этом поселке и расположена электростанция "Фукусима-дайити". Сегодня в совершенно новой ратуше эти бывшие эвакуированные местные жители отмечают 10-летнюю годовщину катастрофы.
Церемония состоится в этом новом районе Окумы, куда снова открыт доступ, и где продолжается реконструкция, несмотря на эпидемию COVID-19. Запрещенные зоны продолжают уменьшаться.
По состоянию на март 2011 года в эвакуированных районах префектуры Фукусима проживало 88 000 человек. Сегодня на вновь открытых территориях проживает 14 тысяч человек.
Здесь повсюду измеряется радиоактивность, которая сильно снизилась за 10 лет. Общество регулярно оповещают о данных анализов, проводимых Исследовательским центром Фукусимы.
Здания обеззаражены, загрязненные участки почвы вывезены или засыпаны здоровой почвой.
За исключением места расположения самой электростанции, радиации здесь не больше, чем в крупных мировых столицах. Геология Японии по своей природе менее радиоактивна, чем где-либо, и Чернобыль оказал большое влияние на Европу.
Всего через две недели после катастрофы Кодзи и его семья вернулись в Фукусиму, в 80 км от АЭС. Влюбленные в свою землю, эти фермеры выращивают рис, но также подают домашнее пиво в своем баре.
Фермеры в регионе сильно пострадали после аварии: доверие потребителей упало.
После ядерной аварии экспорт из региона резко упал. Несмотря на трудные годы, сегодня он увеличился вдвое по сравнению с 2010 годом. Эми стала послом продукции Фукусимы во Франции.
Жизнь в Фукусиме, как и для многих вернувшихся местных жителей, вызывает особые эмоции у Кодзи и Эми.
Узнать больше о статусе дезактивации и выводе из эксплуатации электростанции "Фукусима-Дайити", можно здесь.