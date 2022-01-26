Во Франции разгорается скандал, связанный с частными домами для престарелых.

Вышедшая в среду, 26 января, книга "Les Fossoyeurs" ("Могильщики") журналиста Виктора Кастане рассказывает о плохом обращении с постояльцами этих заведений. Отрывки из книги были опубликованы накануне газетой "Ле Монд" и вызвали широкую дискуссию в обществе.

Одержимость сокращением расходов в домах престарелых компании Orpea привела к серьезным "дисфункциям", говорится в расследовании, которое привело к потрясениям на фондовом рынке и возмущенные протестам руководства фирмы.

"Люди жили в запахе мочи"

Виктор Кастане описывает систему, в которой уход, медицинское обслуживание и даже питание постояльцев "нормируются" для повышения прибыли частной группы Ehpad. Автор указывает, что проживание в таких домах престарелых стоит недешево - от 6 500 евро в месяц за комнату "начального уровня". Книга стала результатом трехлетнего расследования, в ходе которого автор провел 250 интервью, в том числе с бывшими сотрудниками фирмы.

Кастане пишет, что даже частные дома престарелых во Франции получают значительное финансирование от государства, однако, по его словам, "эти деньги не идут на благо пожилых людей".

Женщина, ухаживавшая за постояльцами одного из таких заведений, сообщила журналисту, что люди "были ограничены в питании, на день им выдавалось максимум три подгузника. (...) Не имело значения, был ли постоялец болен, страдал ли он от гастрита". Другая работница дома престарелых рассказала, что ей пришлось отстаивать интересы постояльцев, которые жили буквально "в запахе мочи".

Виктор Кастане также попытался разобраться в смерти писательницы и актрисы Франсуазы Дорин в начале 2018 года, через три месяца после того, как она переехала в одно из заведений группы Orpea.

Реакция владельцев Orpea

"Мы официально отвергаем все эти обвинения. Мы считаем их ложными, возмутительными и предвзятыми", - отреагировало руководство Orpea в пресс-релизе, осудив "сенсационность" и "явное желание навредить". Представители группы заявили, что адвокаты компании примут "необходимые меры" для восстановления истинности фактов.

"Мы всегда ставили качество выше финансов", - заявил гендиректор Orpea Ив Ле Ман. По его словам, обвинения в книге исходят от бывших сотрудников компании, которые затаили "обиду" после увольнения.

Влияние скандала на политику и экономику

Стоимость акций Orpea на Парижской фондовой бирже в понедельник, после публикации фрагментов книги резко снизилась. Ценные бумаги фирмы подешевели на 16,11%, до 69,28 евро. Во вторник утром цена акций снова упала - почти на 17%. То есть потери составили около 30% за два дня. Скандал задел и другие компании сектора, представленные на бирже.

Часть депутатов французского парламента призвала к тому, чтобы парламентарии получили право посещать и проверять ситуацию в домах престарелых "без предварительного уведомления".

Депутат и кандидат в президенты от Национального объединения Марин Ле Пен призвала к созданию парламентской комиссии по расследованию управления домами престарелых "частными группами". "Мы обязаны защищать наших стариков и относиться к ним с уважением, которого они заслуживают. Логика прибыльности неприемлема", - заявила Ле Пен.

Публикация расследования позволила оппозиции напомнить президенту Эммануэлю Микрону о его "невыполненных обещаниях", касающихся сферы ухода за престарелыми. Эммануэль Макрон обещал принять закон о пожилых иждивенцах в 2018 году, но его рассмотрение было отложено.