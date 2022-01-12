Во вьетнамской "столице благовоний" ремесленники готовятся к Новому году

Вьетнамская деревня Куанг Фу Кау на окраине Ханоя называют "столицей благовоний": на протяжении более ста лет местные жители передают из поколения в поколение уникальные ремесленные традиции. За несколько недель до празднования вьетнамского Нового года (полное название - Тет Нгуен Дан) улицы Куанг Фу Кау становятся красно-розовыми от огромного количества ароматических палочек, выставленных для просушки на солнце. Ремесленники жалуются, что из-за антиковидных ограничений, транспортировка товара занимает больше времени. Продажи упали на 30% по сравнению с прошлым годом.