Во вьетнамской "столице благовоний" ремесленники готовятся к Новому году

Вьетнамская деревня Куанг Фу Кау на окраине Ханоя называют "столицей благовоний": на протяжении более ста лет местные жители передают из поколения в поколение уникальные ремесленные традиции. За несколько недель до празднования вьетнамского Нового года (полное название - Тет Нгуен Дан) улицы Куанг Фу Кау становятся красно-розовыми от огромного количества ароматических палочек, выставленных для просушки на солнце. Ремесленники жалуются, что из-за антиковидных ограничений, транспортировка товара занимает больше времени. Продажи упали на 30% по сравнению с прошлым годом.
Другие No Comment
Купальный сезон на озере Онтарио уже открыт
Чили: пожар уничтожил более ста домов в городе Икике
В Бенине прошел ежегодный фестиваль вуду
Помаки: свадьба с закрытыми глазами
Трагедия в Мурри: спасатели вызволяют машины из снежной ловушки
Камерун принимает Кубок африканских наций
Албания: раскол в Демпартии привёл к попытке захвата штаб-квартиры
Талибы* приказали женщинам носить скрывающую одежду
"Небесный пастух" и другие ледовые скульптуры в Екатеринбурге
Паломники в Лалибеле отметили православное Рождество
Авиашоу в Дубае
Самые необычные национальные павильоны Всемирной выставки в Дубае
Жители Колорадо со слезами возвращаются на пепелище своих домов
Протест против сноса домов палестинских семей в восточном Иерусалиме
Канберра: пламя охватило здание, где ранее заседал парламент