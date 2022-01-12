Купальный сезон на озере Онтарио уже открыт

Двадцатиградусный мороз не испугал канадцев Рона Батуигаса и Джеймса Феррье, которые не мыслят свою жизнь без купания в озере Онтарио в Торонто. Для графического дизайнера Рона Батуигаса это уже 401-е по счёту погружение в ледяную воду. В летнее время он предпочитает плавать на длинные дистанции, но и в холодную погоду получает максимум пользы для развития своего творческого потенциала. "Мне даже не нужно пить кофе!" Джеймс Феррье также считает, что купание в холодной воде дарит ясный ум и хорошее настроение на весь день.