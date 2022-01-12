Французскому городу Ля-Реоль угрожает наводнение

Французскому городу Ля-Реоль вновь угрожает наводнение. Ожидается, что к утру четверга уровень воды в реке Гаронне достигнет 8 м 70 см. Вода прибывает со скоростью 3 см в час. В регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.
По данным местной мэрии, паводок уже затронул около 140 семей, до домов которых дошла вода.
Во время наводнения в феврале прошлого года вода в реке достигла уровня 9 м 80 см и уничтожила плотины, которые до сих пор не отремонтированы полностью.
Другие No Comment
Израильские ученые научили золотую рыбку водить автомобиль
Сильные снегопады накрыли японский остров Хоккайдо
Во вьетнамской "столице благовоний" ремесленники готовятся к Новому году
Купальный сезон на озере Онтарио уже открыт
Чили: пожар уничтожил более ста домов в городе Икике
В Бенине прошел ежегодный фестиваль вуду
Помаки: свадьба с закрытыми глазами
Трагедия в Мурри: спасатели вызволяют машины из снежной ловушки
Японцы в ледяной воде молятся о прекращении пандемии
Камерун принимает Кубок африканских наций
Албания: раскол в Демпартии привёл к попытке захвата штаб-квартиры
Талибы* приказали женщинам носить скрывающую одежду
"Небесный пастух" и другие ледовые скульптуры в Екатеринбурге
Паломники в Лалибеле отметили православное Рождество
Авиашоу в Дубае