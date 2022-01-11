Чили: пожар уничтожил более ста домов в городе Икике

Разрушительный пожар уничтожил по меньшей мере 100 домов в городе Икике на севере Чили.

По данным местного МВД, в округе не работал водопровод, поэтому воду для тушения огня привозили на автомобилях. Кроме того, из-за узких улиц к очагам возгорания не могли проехать пожарные машины и спасателям пришлось передвигаться пешком.

Причина пожара пока неизвестна.