Чили: пожар уничтожил более ста домов в городе Икике

Разрушительный пожар уничтожил по меньшей мере 100 домов в городе Икике на севере Чили.
По данным местного МВД, в округе не работал водопровод, поэтому воду для тушения огня привозили на автомобилях. Кроме того, из-за узких улиц к очагам возгорания не могли проехать пожарные машины и спасателям пришлось передвигаться пешком.
Причина пожара пока неизвестна.
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