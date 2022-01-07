Эфиопские паломники собрались в Лалибиле, чтобы отметить православное Рождество. Более 60% населения страны причисляют себя к православным христианам. Это единственная традиционно христианская африканская страна. Христианство пришло в Эфиопию в 1 веке н.э. Три недели назад правительственные силы вернули под свой контроль Лалибелу, где расположены 11 древних церквей, высеченных из камня.