Эфиопские паломники собрались в Лалибиле, чтобы отметить православное Рождество. Более 60% населения страны причисляют себя к православным христианам. Это единственная традиционно христианская африканская страна. Христианство пришло в Эфиопию в 1 веке н.э. Три недели назад правительственные силы вернули под свой контроль Лалибелу, где расположены 11 древних церквей, высеченных из камня.
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