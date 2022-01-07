"Небесный пастух" и другие ледовые скульптуры в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в 16-й раз проходит фестиваль ледовых скульптур "Вифлеемская звезда". В этом году в фестивале приняла участие 21 команда скульпторов из разных городов России. Каждая работала на глыбой льда объемом 200 кубометров. Главный приз достался Льву Брюханову и Мария Соловатовой за скульптуру под названием "Небесный пастух". Публика увидеть произведения из льда с 14 января пл 15 февраля.