"Небесный пастух" и другие ледовые скульптуры в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в 16-й раз проходит фестиваль ледовых скульптур "Вифлеемская звезда". В этом году в фестивале приняла участие 21 команда скульпторов из разных городов России. Каждая работала на глыбой льда объемом 200 кубометров. Главный приз достался Льву Брюханову и Мария Соловатовой за скульптуру под названием "Небесный пастух". Публика увидеть произведения из льда с 14 января пл 15 февраля.
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