Талибы* приказали женщинам носить скрывающую одежду

Движение "Талибан"*, захватившее власть в Афганистане, разместило на зданиях в Кабуле объявление с требованием к женщинам носить скрывающую лицо и тело одежду. Между тем талибы просят международное сообщество предоставить стране срочную гуманитарную помощь невзирая на политику. Пока что ни одно государство мира официально не признало власть талибов.

* Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.