Самые необычные национальные павильоны Всемирной выставки в Дубае

На стенах конусообразного павильона можно прочитать стихотворения, написанные искусственным интеллектом. Слова, из которых составляются эти стихи, предлагают посетители. Это павильон Великобритании на всемирной выставке Экспо-2020 в Дубае. Автор проекта, Эс Девлин, хочет таким образом привлечь внимание к растущей важности искусственного интеллекта.

К числу других архитектурных шедевров на этой выставке можно отнести Саудовской Аравии. Он занимает площадь в 13 тыс. кв. м и является вторым по размеру на выставке. Часть его фасада покрыта зеркалами. Внутри него выставлены произведения искусства, в том числе глобус диаметром в 30 м. с интерактивным полом.

Павильон Италии покрыт 70-километровым поясом, сделанным из 2 млн пластиковых бутылок. Главная тема этого павильона — энергосбережение. Внимание посетителей своими необычными формами также привлекают павильоны Швейцарии и России.

Всемирная выставка, открытие которой было отложено более, чем на год из-за пандемии, работает с 1 октября.