Авиашоу в Дубае

В Дубае прошло авиашоу, в центре внимания посетителей которого, как обычно, стали самолеты компаний Boeing и Airbus. Авиакомпании со штаб-квартирами в странах Персидского залива заключили с этими крупнейшими производителями гражданских самолетов многомиллиардные контракты. Авиашоу было организовано в аэропорту Аль-Мактум, недалеко от Дубая.

Авиакомпании постепенно восстанавливают деятельность после тяжелых потерь, вызванных пандемией и карантинными ограничениями. Их общий объем оценивается в 138 млрд долларов США. Но по оценке Ассоциации воздушного транспорта, в 2022 г. потери могут составить 11,6 млрд долларов, что заметно меньше потерь 2021 г., которые оцениваются в 52 млрд долларов.

Хотя количество пассажирских перевозок всё еще значительно ниже допандемийного уровня, грузовые перевозки его уже превзошли.