Авиашоу в Дубае

В Дубае прошло авиашоу, в центре внимания посетителей которого, как обычно, стали самолеты компаний Boeing и Airbus. Авиакомпании со штаб-квартирами в странах Персидского залива заключили с этими крупнейшими производителями гражданских самолетов многомиллиардные контракты. Авиашоу было организовано в аэропорту Аль-Мактум, недалеко от Дубая.
Авиакомпании постепенно восстанавливают деятельность после тяжелых потерь, вызванных пандемией и карантинными ограничениями. Их общий объем оценивается в 138 млрд долларов США. Но по оценке Ассоциации воздушного транспорта, в 2022 г. потери могут составить 11,6 млрд долларов, что заметно меньше потерь 2021 г., которые оцениваются в 52 млрд долларов.
Хотя количество пассажирских перевозок всё еще значительно ниже допандемийного уровня, грузовые перевозки его уже превзошли.
Другие No Comment
Самые необычные национальные павильоны Всемирной выставки в Дубае
Жители Колорадо со слезами возвращаются на пепелище своих домов
Протест против сноса домов палестинских семей в восточном Иерусалиме
Канберра: пламя охватило здание, где ранее заседал парламент
Путин и Лукашенко сыграли в хоккей
На вертолёте и слоне: ничто не остановит Санта-Клауса
"Восстание вымирающих" осудило экстенсивную индустрию моды
"Десант" Дедов Морозов и Снегурочек поздравил больных детей
Санта-Клаус готовится к путешествию
Ученицы японских гейш благодарят своих наставниц
Купание в ледяной воде на "Полюсе холода"
Праздник Девы Гваделупской
Рекордный снегопад в Москве
Франция: обрушение жилого дома в курортном городе
Нашествие тростниковых жаб на Тайване