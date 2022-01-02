Жители Колорадо со слезами возвращаются на пепелище своих домов

Житель города Супериор в штате Колорадо Уильям Кляйн не смог сдержать слез. Пробираясь по снегу, он нашел свой дом, точнее то, что от него осталось после пожара. Под слоем снега все еще догорали остатки прежней жизни Уильяма и его семьи. "Конечно, можно все отстроить заново. Но кто захочет сюда вернуться?", — с досадой говорит Уильям. Большинство домов по соседству огонь также не пожалел. Лесные пожары уничтожили более 1000 строений, тысячи местных жителей были эвакуированы.
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