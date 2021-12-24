2022 - год реализации "зелёных планов" Евросоюза

Программу "О положении Союза" из Брюсселя ведёт Мейв Мак Махон.

Эта рабочая неделя была короткой из-за рождественских праздников. Но министры окружающей среды стран ЕС нашли время, чтобы собраться и обсудить один из главных пунктов своего плана по борьбе с глобальным потеплением -Fit for 55. Это пакет мер по сокращению выбросов на 55% к концу десятилетия при помощи радикальных изменений в энергопотреблении.

Но Варшава требует отложить реализацию плана. Польские власти считают, что его анонсирование привело к росту цен на энергоносители и электроэнергию.

Андрей Визяк, министр окружающей среды Словении:

"Я убеждён, что огромный скачок цен на энергоносители прямо перед началом зимы не имеет абсолютно ничего общего пакетом Fit for 55. Напомню, он был обнародован в середине этого года. Данный аргумент используют власти некоторых государств с целью парализовать в действиях другие страны-члены блока и Еврокомиссию. Я, как и многие, считаю, что нам следует укреплять наши амбиции, связанные с экологией".

А пока европейские министры окружающей среды проводили встречу, здесь - в центре Брюсселя - можно было видеть мёртвых русалок, лежащих в куче пластивого мусора. Таким экоманифестом активисты Ocean Rebellion хотели донести до властей мысль о том, что к 2050 году в морях будет меньше рыбы, чем пластика.

Не игнорировать проблему загрязнения океанов

Шантуру Премкумар, активист Ocean Rebellion:

"Пластик производится в огромных количествах и без каких-либо ограничений. В основном мы обвиняем в этом потребителей. А производство не останавливается, и пластик где-то оседает. Всем известно, что этот материал не разлагается. Он остаётся в морях долгие-долгие годы. Скоро вы и правда увидите целые острова в океанах, усыпанные пластиковыми и прочими бытовыми отходами. Своей акцией мы наглядно показываем, например, что можно закинуть невод и выловить больше мусора, чем рыбы".

НПО требуют от Еврокомиссии ввести ограничения на траление.

Вера Коэльо, представитель НПО Oceana:

"Более 50% европейского шельфа регулярно подвергается донному тралению. Но большая часть улова приходится на очень маленькую зону. Трал оставляет после себя разрушенный ландшафт морского дна. А прибыли от него флоту, как и рыбы для европейских потребителей не так уж много".

Виргиниюс Синкявичюс, комиссар ЕС по вопросам окружающей среды:

"Мы выработали общие для всех цели по борьбе с изменением климата. Но мы не сможем достичь их, если исключим определённые области. Например, брать в расчёт транспорт или энергетику, но при этом игнорировать проблему загрязнения океанов, просто невозможно".

Перейти от дебатов к реализации планов

Журналист Euronews обсудил эту тему с Анникой Хедберг, главой отдела, занимающегося вопросами устойчивого развития в Центре европейской политики.

Мейв Мак Махон, Euronews:

"Как вы считаете, ЕС в этом году поставил вопрос о климате ребром?"

Анника Хедберг, Центр европейской политики:

"Можно сказать, что в дебатах большое внимание уделяется теме борьбы с изменением климата - идёт ли речь об углеродной нейтральности, о сокращении выбросов на 55% к 2030 году или энергопереходе, вовлечении людей в процесс... Всё это находит отражение в речах, в заявлениях, которые мы слышим. Исходя из этого, можно сказать, что вы правы. Но проблемы возникают, когда дело доходит до реализации планов. Вот тут и становится понятно, на правильном ли мы пути".

Euronews:

"В следующем году председательствовать в ЕС будет Франция, а руководить переговорным процессом - Эммануэль Макрон. Опасаетесь ли вы, что скачок цен на газ может свести на нет его усилия?"

Ускорить энергетический переход

Анника Хедберг:

"Важно понимать, что нынешний рост цен на энергоносители не обусловлен "Зелёной сделкой". Зато есть связь между скачком цен на ископаемое топливо и нашей от него зависимостью. Таким образом, взлетевшие цены должны служить напоминанием о том, для чего нам необходимо ускорить энергетический переход, переход на чистую энергию, для чего нужно инвестировать в энергоэффективность, в возобновляемые источники энергии, в умные сети, чтобы обеспечить должное функционирование рынка электроэнергии".

Euronews:

"Если говорить о загрязнении океанов, есть множество стратегий борьбы с ним. Они не реализуются?"

Анника Хедберг:

"Совершенно верно. Как правило, наши лидеры умеют красиво говорить. Но когда дело доходит до действий, они обычно отстают. Что касается рыболовства в коммерческих целях, то при донном тралении, увы, объёмы вредных выбросов огромны. Это, конечно, серьёзная проблема и для Европы. И, на самом деле, коммерческий рыбный промысел ускоряет изменение климата. К сожалению, говорится об этом очень мало".