COP26: амбициозные планы или пустые обещания

Для программы "О Положении Союза" из Брюсселя передаёт Штефан Гробе:

"Мировые лидеры должны перейти от слов к действиям, чтобы "спасти человечество". Эта фраза, полная драматизма, прозвучала из уст генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на открытии исторического саммита по климату COP26 в Глазго.

Тревоги Гутерриша разделяют и учёные. Они давно предупреждают нас об опасности. И общественное давление нарастает.

Экоактивисты снова заставили себя услышать, как на самой конференции, так и за пределами места её проведения.

"Не ждите перемен от COP26"

Грета Тунберг, шведская экоактивистка:

"На саммите есть политики, представители власти, которые просто делают вид, что серьёзно относятся к вопросам, касаемым нашего будущего и настоящего тех людей, которых уже сегодня затрагивает климатический кризис. Не стоит ждать изменений. Там нет лидеров. Лидеры - они здесь. Вот как выглядит настоящее лидерство".

Что ж, ещё неизвестно, захотят ли мировые лидеры принять это к сведению. Некоторые ключевые игроки, как Си Цзиньпин или Владимир Путин, например, - вовсе проигнорировали мероприятие.

Ещё не ясно, поддержит ли Конгресс США Джо Байдена с его амбициозной климатической повесткой.

В таких обстоятельствах Европейский союз постепенно выходит на лидерские позиции в борьбе с изменением климата. Брюссель побуждает и другие страны внести свой вклад".

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:

"Мы должны взять на себя твёрдые обязательства по сокращению вредных выбросов к 2030. Чистый ноль к 2050 году - хорошо, но этого недостаточно. Действовать нужно уже в ближайшие 10 лет. Необходимо ускориться в этой гонке по достижению нулевых выбросов. Время на исходе".

Амбициозные планы или пустые обещания

"На саммите лидеры ряда стран пообещали прекратить вырубку лесов к 2030 году. Цена вопроса - ни много ни мало 15 миллиардов евро. Даже Бразилия, где были уничтожены обширные территории тропических лесов Амазонии, стала участницей договора.

Кроме того, государства обязались под руководством США и Евросоюза сократить выбросы метана к 2030 году на 30% по сравнению с уровнем 2020-го. Это ещё одно важное достижение.

На саммите рассматривали конкретные меры по реализации проекта "Великая зеленая стена". Он предполагает посадку более 20 миллионов деревьев в 11 странах африканского континента.

Подобных инициатив с задачей спасти планету здесь обсуждалось немало. А мы поговорим с тем, кто обозначит для нас их перспективу".

Фокус на "гринвошинг", курс на отсрочку

"К нам присоединяется Сильвия Пасторелли, консультант по вопросам политики европейского подразделения "Гринпис" . Добро пожаловать. Расскажите о ваших впечатлениях о COP26, на правильном ли они пути?"

"Хороший вопрос. Мы уже стали свидетелями некоторых важных событий в последние дни. Однако есть риск того, что переговоры увенчаются лишь ещё большей отсрочкой действий и гринвошингом. Велика вероятность того, что правительства переместят свой фокус на вопрос эмиссионных квот. Хотя мы знаем, что они не спасают нашу планету от перегрева, а по сути являются аферой, цель которой - отсрочить реальное сокращение вредных выбросов. Также, существует опасность того, что правительства отложат принятие наиболее важных решений до какого-то определённого момента в будущем".

"Экологи утверждают, что борьба с изменением климата требует усилий от каждого жителя планеты. Например, нужно пересесть на электромобиль, отказаться от газового отопления, совершать меньше перелётов. Готовы ли к этому люди?"

"Бездействие стоит дороже"

"Давайте внесём ясность. Климатический кризис уже наносит огромный урон. Так готовы ли люди к ещё большим потрясениям? Лесные пожары, засуха, тропические штормы - всё это мы наблюдаем уже сегодня. И они становятся причиной гибели людей. Их последствия, всё серьёзнее, ущерб масштабнее".

Я считаю, что плата за бездействие или усилия, принимаемые в недостаточном объёме, намного перевешивает цену тех изменений, которые нам необходимы.

Важно понимать, что, в конечном счёте, борьба с климатическим кризисом не сводится лишь к индивидуальным решениям, например к экономии электричества, Хотя это тоже важно. Но все будет зависеть от того, откажутся ли правительства стран от производства ископаемого топлива. Вопрос, который стоит перед ними на саммите, - готовы они к этому или нет?"

"Что должно произойти, чтобы "Гринпис" назвал COP26 успешным?"

Угодить зкоактивистам и спасти планету

"Успех в Глазго будет выглядеть так: во-первых, нам нужно заявление от правительств, в котором будет говорится, что эра ископаемого топлива закончилась и что с этого дня больше не будет угля, нефти, проектов по добыче природного газа.

_Нам также необходимо вдвое сократить выбросы к 2030 году и однозначно отказаться от планов, которые строятся в настоящее время для глобального рынка компенсации выбросов углерода. Потому что это не работает. _

И, наконец, последнее, но не менее важное: богатые страны должны продемонстрировать свою солидарность с государствами, находящимися на передовой, и с теми, которые находятся в уязвимом положении. Менее развитым странам был обещан миллиард долларов в год на адаптацию и преодление последствий климатического кризиса. Но пока всё на словах, а не на деле".