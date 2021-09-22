Причины и последствия роста цен на энергию

В Европейском союзе резко подорожала энергия. Ожидается, что в таких странах, как Италия, на 40% вырастут счета домохозяйств за свет и газ. Их стала больше потреблять и экономика в целом по мере отмены ограничений, связанных с Covid-19. Дефициту энергии способствовало и то, что в целях защиты окружающей среды страны-члены закрывали атомные и угольные электростанции. Брюссель поставил перед другими столицами ЕС твёрдую цель — свести к середине века влияние на климат к нулю.

Представитель Европейской ассоциация потребителей Дмитрий Вернь считает, что нужно значительно сокращать выбросы газов, вызывающих парниковый эффект:

"На самом деле наша зависимость от ископаемых видов топлива, таких как бензин и природный газ, делает энергию в Европе намного дороже. Наша ассоциация выступает за ускоренный переход к энергетической системе, в большей степени основанной на возобновляемых источниках, таких как ветер и солнца, а также за электрификацию транспорта, отопления и охлаждения ».

Однако возобновляемые источники энергии пока не могут удовлетворить растущий на неё спрос. В результате многие европейцы страдают от энергетической бедности. По оценкам Брюсселя, около 34 млн граждан ЕС не могут позволить себе надлежащим образом обогревать и освещать свои дома. Чтобы помочь им, Еврокомиссия работает над созданием Климатического социального фонда. Её консультирует эксперт по газу Денис Хесселинг:

"Этому служит и так называемый "пакет чистой энергии", вступивший в силу в 2019 году. Он помогает защитить от высоких цен на энергию потребителей, особенно в уязвимых слоях общества, путём предоставления им особых условий. В частности, таким людям нельзя отключать свет или газ только за то, что они больше не в состоянии оплачивать свои счета. Некоторые страны-члены ЕС предлагают специальные тарифы для этих потребителей. Другие заменяют старые промышленные предприятия и прочие объекты, сжигающие много энергии, на более новые и эффективные».

Экономист Карло Андреа Боллино отмечает, что увеличие импорта газа из России с одобрения Германии угрожает энергетической безопасности ЕС:

«Я бы сказал нашим немецким друзьям, что выдача разрешения на строительство газопровода "Северный поток-2", не является частью общего видения Европы. Это ослабило позицию Евросоюза как гаранта общего блага в пользу меркантилизма некоторых сильных стран, таких, как Германия. У Брюсселя не хватило смелости сказать Берлину "нет"».

Во вторник Варшава заявила, что рост цен на газ доказывает ошибочность проекта "Северный поток-2".

Еврокомиссия сообщила, что «очень внимательно» отслеживает ценовую динамику. Брюссель вновь предложил долгосрочные решения, такие как инвестиции в энергосбережение и развитие возобновляемых источников энергии.