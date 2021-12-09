Приоритеты председательства Франции в Евросовете. Анализ Euronews

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что председательство его страны в Евросоюзе призвано обеспечить «движение к могущественной Европе в мире, к полностью суверенной Европе, свободной выбирать и способной управлять своей судьбой».

Шестимесячный срок полномочий Франции как председателя Совета ЕС начинается 1 января и накладывается на президентские выборы в стране. Она получила этот пост на полгода по ротации.

В речи Макрона, произнесённой в Париже перед журналистами, можно выделить шесть приоритетов.

На пути к реформе Шенгена

По словам Макрона, он хочет, чтобы Европа «могла контролировать свои границы» и провела реформу Шенгенской зоны свободного передвижения.

"Чтобы предотвратить злоупотребление правом на убежище, которое было изобретено на европейском континенте и которое делает нам честь, мы должны обязательно найти Европу, которая знает, как защищать свои границы и отстаивать наши ценности. Поэтому под нашим председательством мы инициируем реформу Шенгенской зоны », - сказал он.

Он сослался на «попытки дестабилизации, нагнетания напряженности, в том числе у нас по соседству».

В последние месяцы Евросоюз обвинял Беларусь в том, что она побуждает просителей убежища перебраться через границы со странами-членами ЕС - Польшей, Литвой и Латвией.

Защита социальной модели Европы

Макрон высказался в «защиту нашей социальной модели, укрепление модели производства, а также солидарности».

10 и 11 марта Франция проведёт «исключительный саммит, посвященный новой европейской модели роста и инвестиций», - сказал французский лидер.

Макрон заявил, что экономика блока после Covid-19 нуждается в новых бюджетных правилах.

Упомянув успех программы студенческого обмена Erasmus, Макрон также сказал, что он ратует за шестимесячную «европейскую гражданскую службу» для всех молодых людей до 25 лет.

«Примирение климатических амбиций и экономического развития»

Французский президент пообещал «примирить климатические амбиции и экономическое развитие» и изложил планы ЕС в отношении нового «пограничного» налога на выбросы углекислого газа.

«Одной из целей председательства Франции будет внедрение механизма регулирования выбросов углерода на границах, который позволит нам осуществить зелёный переход всех наших отраслей, сохраняя при этом нашу конкурентоспособность », - сказал Макрон журналистам.

«Европейские экономические игроки не могут быть жертвами усилий» по борьбе с изменением климата, - настаивал он.

Цифровая трансформация среди главных приоритетов

Затем Макрон изложил планы «превратить Европу в цифровую державу».

В настоящее время на союзном уровне рассматриваются два законодательных пакета, Закон о цифровых услугах и Закон о цифровом рынке. Они будут среди «главных приоритетов» французского председательства. По словам президента, они будут способствовать «регулированию и отчетности платформ».

Верховенство закона "не подлежит обсуждению"

В отношении споров о соблюдении принципов правового государства, которые разделили Западную и Восточную Европу, Макрон предупредил: «Это вопросы экзистенциальные, о них нельзя договориться».

Отвечая на вопрос о венгерском премьере Викторе Орбане, с которым он вскоре встретится, французский лидер сказал: «Он политический противник, но он и европейский партнер».

«Мы должны работать вместе для Европы», - добавил он.

«Стратегическая автономия» Евросоюза

Макрон продвигает видение «стратегической автономии» Евросоюза, которая позволила бы блоку лучше выдерживать конкуренцию со стороны Китая и поставила бы его в более равные условия с Соединёнными Штатами.

Примечательно, что он настаивает на «более сильной и более эффективной европейской обороне», которая вносит вклад в трансатлантическую и глобальную безопасность и дополняет НАТО.

Макрона критиковали как в Париже, так и в других европейских столицах, за то, что он не отложил председательство Франции в ЕС. Это может поставить президента в затруднительное положение, если он будет проводить кампанию за переизбрание.

В четверг он сказал, что «Франция останется Францией» независимо от того, кто победит на выборах, и пообещал, что будет править «до последних минут своего срока».

Хотя многие ожидают, что он будет баллотироваться на второй срок, Макрон этого пока официально не подтвердил.

Это была вторая пресс-конференция Эммануэля Макрона в Елисейском дворце. Первая состоялась в апреле 2019 года после антиправительственных выступление "жёлтых жилетов" против социальной и экономической несправедливости.