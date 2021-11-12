Климат и миграция: ЕС не хватает амбиций и жёсткости

Ведущий программы "О положении союза" Штефан Гробе передаёт из столицы Бельгии.

"Гибридная война" - так в Брюсселе характеризуют политику Александра Лукашенко по отношению к Евросоюзу. Белорусского авторитарного лидера обвиняют в содействии доставке мигрантов с Ближнего Востока до границы своей страны с Латвией, Литвой и Польшей, входящих в ЕС.

На этой неделе ситуация, по всей видимости, вышла из-под контроля. Призывы построить заградительные сооружения вдруг стали громче. Что было немыслимо совсем недавно. Тем более, раньше такие заявления исходили от извечных спорщиков Брюсселя.

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии: "Без ограждений полиция и вооруженные силы не смогут обеспечивать эффективную защиту границы, протяжённостью в несколько сотен километров при массовом миграционном давлении".

В брюссельской "стене сопротивления" этой идее появились трещины.

Шарль Мишель, глава Европейского Совета:

“Мы начали дискуссию о финансировании Евросоюзом пограничной инфраструктуры. Этот вопрос требует быстрого решения, поскольку границы Польши и стран Балтии являются границами ЕС. Один за всех и все за одного".

Построят ли стены на границе - это во многом зависит от того, чем закончится нынешний кризис. Ещё один вопрос: сможет ли ЕС заставить Беларусь изменить своё поведение - например, путём ужесточения санкций?

Перехода к жёстким действиям ждали от конференции COP26 экоактивисты во всем мире. Саммит закончился, но с политической точки зрения самая тяжёлая работа ещё впереди. Всех интересует, будут ли выполнены обещания.

Конференция COP26: послевкусие

Мировые лидеры ведут себя неоднозначно. Президент США Джо Байден, который в Глазго анонсировал комплекс мер по борьбе с изменением климата, теперь оказывает давление на ОПЕК, чтобы та увеличила добычу нефти. А его французский коллега Эммануэль Макрон объявил о строительстве новых атомных электростанций, что вызвало большие споры среди защитников окружающей среды.

Некоторые активисты считают заявления, сделанные в Глазго, пустой болтовнёй. Однако политики, которые занимаются вопросами климата, с ними не согласны.

К нам присоединилась Ска Келлер сопредседатель фракции зелёных в Европейском парламенте, представляющая Германию. Начнём с конференции COP26. Вы довольны её результатами?

Ска Келлер сопредседатель фракции "зелёных" в ЕП:

"Мне однозначно хотелось увидеть более амбициозные планы. Безусловно, это шаги в правильном направлении. Есть соглашение о прекращении вырубки лесов. Это хорошо. Однако, если вы соотнесёте графики выполнения таких соглашений с их амбициозными целями, то поймёте, что этого недостаточно. Это относится и к глобальным климатическим целям. Всем известно: мы на грани катастрофы, переживаем настоящий кризис. Поэтому мер, анонсированных на COP26, недостачно".

Достижения есть, но этого мало

Конференцию бойкотировали Китай и Россия - два ключевых игрока. Неясно также, поддержит ли Конгресс США Джо Байдена с его амбициозной климатической повесткой. Разве это не аргумент в копилку тех, кто считает конференцию площадкой для саморекламы участников, а их беседы - пустой болтовнёй?

Ска Келлер:

"Такие саммиты очень важны. И в прошлом мы видели, что они могут иметь большой успех. Пример - Парижское соглашение. Его бы не было без международных климатических конференций. Вот почему в них есть необходимость. Но важно не просто произносить красивые речи. Странам-членам надо вести диалог и показывать, что обязательства выполняются. Мы видим, что потенциал не реализуется, и явно не достаёт амбиций. По поводу цели все согласны.

Но что для её достижения вы, ваша страна, правительство готовы сделать? Чёткого плана действий нет. Но ведь что именно нужно делать - всем известно. Не надо изобретать велосипед. Это не ракетостроение. Все мы знаем, чего не хватает, - политической воли к действию".

Верно ли предположение, что на этом фоне Европейский Союз становится мировым лидером в борьбе с изменением климата, и соответствует ли он этой роли?

ЕС должен брать на себя повышенные обязательства:

Ска Келлер:

"Конечно, мы видим подвижки. Есть пакет мер по достижению климатической нейтральности Fit-for-55, климатический закон. Но опять же Евросоюзу не хватает амбиций. Делать нужно ещё больше. Государствам-членам надо брать на себя дополнительные обязательства, принимать больше мер для того, чтобы Европа стала лидером в глобальных дискуссиях по вопросам климата".

Управлять Германией скоро будет новое коалиционное правительство с участием зелёных. Какого влияния мы можем ожидать от Берлина на европейском уровне?

Ска Келлер:

"Думаю, совершенно очевидно, что это не только ответственность зёлёных - бороться в защиту климата. Это наша общая ответственность. Я считаю,что любое новое правительство должно осознавать это и доказывать свою приверженность общей цели".

Конференция по климату была полезна уже тем, что напомнила о необходимости действовать безотлагательно. Она собрала, объединила страны. На ней мы узнали о текущей климатической ситуации, что она требует неотложного вмешательства. Реальную угрозу больше всего ощущают малые островные государства, которые, вероятно, исчезнут в ближайшие десятилетия.

Свой решительный настрой продемонстрировал министр иностранных дел Тувалу, что в южной части Тихого океана. К участникам саммита он обратился стоя по колено в воде.

Министр иностранных дел Тувалу Саймон Кофе: "Мы не можем сидеть ждать, пока прозвонятся речи, в то время, как здесь у нас поднимается уровень моря. На первый план должна выйти климатическая мобильность. Надо предпринимать смелые, альтернативные шаги сегодня, чтобы завтра наступило".

Будем надеяться, что он приедет на CОP27 в Египет...