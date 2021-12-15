Еврокомиссия предлагает жечь газа меньше и вместе его закупать

Опасаясь глобального потепления из-за парникового эффекта, общественность Евросоюза требует от его властей отказаться от использования природного газа. В среду Брюссель представил свои предложения по декарбонизации энергетического рынка и увеличению доли возобновляемых или низкоуглеродных ресурсов.

Но такой переход пока осуществить было бы слишком дорого. Тем временем, с наступлением зимы в жилых домах некоторых стран стало не хватать тепла и электричества. Поэтому еврокомиссар по энергетике рассматривает возможность совместных закупок газа у производителей:

«Государства-члены, которые хотят это сделать, определяют свои собственные параметры для совместных действий: сколько газа нужно купить? На какой срок? Как этот газ будет использоваться в чрезвычайной ситуации и так далее, - сказала Кадри Симсон. - И они информируют Комиссию».

В рамках усилий по борьбе с изменением климата Брюссель также хочет как можно скорее приступить к термоизоляции зданий, на которые приходится 40% потребляемой в ЕС энергии и 36% выбросов парниковых газов. С 2030 года все новые строения должны быть углеродно-нейтральными. Вице-председатель Еврокомиссии считает эту меру не только экологической, но и социальной:

«Миллионы европейцев не могут оплачивать свои счета за свет и газ. Часто они живут в плохо утеплённых домах с устаревшими бойлерами, - сказал Франс Тиммерманс. - Мы видим, что рост цен на коммунальные услуги оказывает непропорциональное влияние на уязвимые домохозяйства. Здание самого низкого энергетического класса потребляет в десять раз больше, чем те, что наверху. В этих низкоклассных домах живут чаще всего самые бедные люди, которые платят гораздо больше, чем они могли бы, если бы их здания были лучше ".

Другой текст Еврокомиссии касается усиления законодательства по защите окружающей среды. Предлагается применять уголовное наказание за климатические преступления и действия, идущие вразрез с зелёной политикой. Устанавливаются минимальные санкций против лиц и компаний, загрязняющих природу. Такие преступлений часто очень прибыльны и редко преследуются по закону.