Пять киргизских партий не признают итоги парламентских выборов

Пять киргизских партий отказались признавать официальные итоги парламентских выборов. Они обвиняют Центризбирком в фальсификациях и жалуются на нарушения в период избирательной кампании. Лидеры партий в совместном заявлении требуют провести новое голосование и настаивают на немедленной отставке правительства.

Одна из главных претензий связана с прекращением работы сайта Центризбиркома во время электронного подсчёта голосов — портал не был доступен всего несколько минут, но за это время опубликованные результаты электронного подсчёта голосов изменились кардинально. Число партий, которые проходят в парламент, сократилось с десяти до шести.

Согласно предварительным данным, лидирует проправительственное объединение «Ата-Журт Кыргызстан». В Центризбиркоме настаивают, что произошёл технический сбой, который не затронул систему подсчёта голосов.

Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил недовольным официальными итогами выборов пересчитать бюллетени вручную. Если же будут выявлены фальсификации, все члены ЦИК, по словам Жапарова, «ответят головой».

Об отсутствии серьёзных нарушений при голосовании в Киргизии заявили миссии наблюдателей СНГ и ШОС. Представители Шанхайской организации сотрудничества назвали эти выборы «прозрачными, достоверными и демократичными». Глава исполкома СНГ Сергей Лебедев призвал проигравшие партии не дестабилизировать ситуацию в республике.