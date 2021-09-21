Аксель ван Тротсенбург: «Главная задача — обеспечить бедные страны вакцинами»

Гость «Глобального диалога» — Аксель ван Тротсенбург, управляющий директор Всемирного банка, финансист, проживающий в Вашингтоне. Он приехал в Брюссель, чтобы обсудить последний доклад Всемирного банка, предсказывающий переселение более 200 млн человек до 2050 г. вследствие изменения климата.

Мейв МакМаон, Евроньюс: Давайте начнём с новых данных об изменении климата и о том, что̀ оно значит для Европы. Этим летом мы наблюдали наводнения здесь в Бельгии и опустошительные пожары в Греции. Они имели разрушительные последствия для людей и хозяйства. Что может Европа сделать, чтобы такое больше не повторилось?

Аксель ван Тротсенбург: Европа может сделать больше, да и весь мир должен делать больше. В нашем докладе мы стараемся показать, что это общемировая ответственность. Глобальный вызов требует глобальных решений. Если посмотреть на выбросы с предприятий, использующих угольное топливо, то это в основном азиатская проблема. Поэтому нам нужно координировать предпринимаемые меры как Европе, так и в Азии, так и в Америке.

— Когда вы произносите слово “глобальный”, на ум сразу приходит 26 конференция ООН по климату, которую мы все ожидаем. Как Всемирный банк будет помогать более бедным странам осуществлять климатический переход? Я слышала, что в преддверие этой конференции в Глазго, от банка требуют усилить эту помощь?

— Мы согласны с тем, что каждый должен вносить свой вклад. Мы согласны с этим. И мы занимаемся этим очень энергично. Мы уделяем всё больше внимания вопросам климата. Так, например, финансирование, которое мы выделяем на климат увеличилось за последние два года на 50%, с 14 до 21 млрд долларов.

— Что вы делаете для того, чтобы это финансирование и восстановление экономики не навредило экологии?

— Этот вопрос находится в центре внимания Всемирного банка. Я имею в виду устойчивое и долгосрочное развитие. Во всех наших программах мы всегда делаем акцент на долгосрочных задачах. Для этого Всемирный банк и создавался 75 лет назад — для того, чтобы заниматься долгосрочным развитием.

— Сегодня утром я увидела доклад организации “Оксфам”, которая выражает озабоченность климатическим переходом и призывает не сосредотачиваться только на сокращении выбросов, но также на помощи странам в подготовке к опасным последствиям изменения климата.

— Мы совершенно согласны с тем, что нужно уделять больше внимания стабильности и инклюзивности. Мы видим опасность того, что изменение климата может отбросить многие миллионы человек в крайнюю бедность, особенно в Африке, и то, что эти общества не готовы к этому вызову. Во почему мы не не можем рассматривать эту проблему изолированно и решать ее, как вы сказали, одним единственным способом. Нужно также обращать внимание на то, как он отразится на стабильности и инклюзивности.

— В том же докладе говорится, что бедным странам в ближайшие 6 лет будет не хватать 79 млрд долларов на решение климатических проблем. Это вызывает озабоченность.

— Думаю, что, к сожалению, многие бедные страны испытывает нехватку средств. Это очевидно уже в сейчас в связи с пандемией, а к этому еще прибавляется климатический кризис. А в ряде мест еще и нашествие саранчи. По этой причине Всемирный банк принимает ряд энергичных мер, особенно в Африке. Наша помощь Африке в прошлом году составила около 30 млрд долларов. 10 млрд были даны безвозмездно. Но нужно еще больше.

— Более миллиарда доз вакцины были привиты по всему миру. Но на страны с низкими доходами приходится только 0,2%. Кто, на ваш взгляд, виноват в таком дисбалансе?

— Мы очень этим обеспокоены и много об этом говорили. К сожалению, беднейшие страны и особенно Африка были обойдены вниманием. Там вакцинировались менее 2%. Мы считаем, что это неприемлемо. Нужно делать больше. Цель Африканского союза — вакцинировать 40% до конца этого года. Но проблема в том, где взять вакцину.

— Вас разочаровали слова председателя Европейской комиссии о том, что ЕС обещает предоставить бедным странам 200 млн доз вакцины по программе Covax? Но главный вопрос, можно ли приостановить действие защиты интеллектуальной собственности?

— Сейчас это не решит проблемы. Мы должны посмотреть, как создать в Африке больше производственных мощностей. На этом пути много трудностей в плане патентов, интеллектуальных прав, импортных возможностей и экспортных ограничений со стороны промышленно-развитых стран. Все эти вопросы нужно обсуждать, но эта проблема среднесрочной перспективы. А мы говорим, что вакцины нужны уже сейчас. Нам нужно помочь странам с низкими доходами усилить систему здравоохранения, а также предоставить им возможность создать производственные мощности.

— Вы подчеркиваете, что это глобальная проблема. И ей нужен глобальный ответ. Но если мы посмотрим на богатые страны, включая страны ЕС, то увидим, что они блокируют предложение ВТО по преодолению монопольного положения фармацевтических компаний. Не кажется ли вам, что правительства ставят прибыль выше людей?

— Нет, я считаю, что все страны преследуют свои собственные интересы. Я думаю, что мы можем долго обсуждать многочисленные вопросы, связанные с вакцинами. Но главное сейчас — это обеспечить доступ к вакцинам. Сейчас есть неиспользованные дозы вакцин, которые не могут попасть в беднейшие страны. И наша цель — первым делом получить их. Мы все согласились с тем, что уже потом займёмся другими вопросами. Но если мы на международных переговорах будем обсуждать сразу всё, решение будет откладываться. Ив конце концов люди в Африке не получат вакцины, которые им очень нужны.

— Последний вопрос — об экономическом кризисе в Ливане. У меня ощущение, что о нем говорят недостаточно, а на Евроньюс мы следим за ним внимательно. Могут ли такие институты как Всемирный банк как-то вмешаться?

— Мы вмешиваемся. Ливан — одна и стран-учредителей Всемирного банка. Поэтому мы занимаемся этой проблемой. Я полагаю, что в Ливане очень сложная политическая ситуация и мало согласия. Мы просим правительство собраться с силами и подготовить план, который бы служил интересам ливанского народа, а не частным интересам.