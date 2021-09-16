Разноцветные улицы Лондона

Мэр Лондона Садык Хан открыл в центре Лондона несколько улиц, раскрашенных в яркие цвета. К Лондонскому фестивалю дизайна мостовые разрисовал художник Йинка Илори. По его словам, это поможет жителям британской столицы не грустить во время зимы и после пандемии коронавируса.

В рамках того же фестиваля на тротуарах возле крупнейших магазинов моды расположились "уличные швеи": они чинят одежду. Так они хотят призвать людей пересмотреть своё отношение к гардеробу, стать бережливыми и заботиться о старых вещах вместо того, чтобы покупать "одноразовую" дешёвую одежду.