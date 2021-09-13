Вооруженный ножом 17-летний палестинец ранил двух израильтян в центре Иерусалима. Об этом сообщила пресс-служба полиции Израиля. Офицер пограничной полиции открыл огонь по нападавшему; он получил тяжелое ранение в грудь. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Это уже второе нападение с использованием холодного оружия за 13
сентября. Ранее в понедельник израильские военные нейтрализовали пытавшегося ударить их ножом палестинца на перекрестке близ крупного города Вифлеем на Западном берегу реки Иордан.
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