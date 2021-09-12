Триумфальную арку Парижа укутали

Триумфальную арку в Париже "укутали" в ткань серебристых и синих цветов. Это художественный проект, авторы которого — художники Христо Явашев и Жанна-Клод де Гийебон. Они ещё с 50-х годов занимались "упаковкой пространства" — собственным художественным течением. Они начинали с "обёртывания" бочек и цистерн, в 1968 "упаковали" музей искусств в Берне, и с тех пор завешивали тканью многие здания и сооружения; среди них, в 1995 году — Рейхстаг в Берлине.

Жанна-Клод скончалась в 2009 году; Христо продолжил работу без неё, и получил разрешение на "упаковку" Триумфальной арки. Перфоманс должен был состояться осенью прошлого года, но в мае 2020 Христо скончался. В память о художниках было решено не отменять проект.