Триумфальную арку Парижа укутали

Триумфальную арку в Париже "укутали" в ткань серебристых и синих цветов. Это художественный проект, авторы которого — художники Христо Явашев и Жанна-Клод де Гийебон. Они ещё с 50-х годов занимались "упаковкой пространства" — собственным художественным течением. Они начинали с "обёртывания" бочек и цистерн, в 1968 "упаковали" музей искусств в Берне, и с тех пор завешивали тканью многие здания и сооружения; среди них, в 1995 году — Рейхстаг в Берлине.
Жанна-Клод скончалась в 2009 году; Христо продолжил работу без неё, и получил разрешение на "упаковку" Триумфальной арки. Перфоманс должен был состояться осенью прошлого года, но в мае 2020 Христо скончался. В память о художниках было решено не отменять проект.
Другие No Comment
Ярмарка Art Paris 2021
Сирия: правительственные силы обстреляли районы на северо-западе страны
На Кубе отпраздновали день девы Марии из Реглы
Таджикистан: парад прошел без военной техники
Взгляд на наш мир из будущего
Викинги и англосаксы нашли друг друга на поле боя в Восточной Англии
Мировая премьера: на самолете в туннеле со скоростью 245 км/ч
"Горячие деньки" для афганских торговцев оружием
Токио прощается с Паралимпийскими играми
Чемпионат по стрижке маллет
Чемпионат мира по метанию пирогов
Игры с китами
На Шри-Ланке родились слонята-близнецы
Владельцы редких автомобилей показали свои сокровища
Миграция горбатых китов