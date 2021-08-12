Гваделупа: число заражений COVID-19 растет

Четвертая волна COVID-19 накрыла французскую Гваделупу. На острове зафиксировано более 1800 случаев заражения коронавирусом на 100 000 жителей. Врачи говорят о "цунами" пациентов: в палатах не хватает коек, больных приходится размещать в операционных.

Из-за роста количества заражений местные власти ввели в регионе комендантский час с 19 до 5 утра и запретили жителям удаляться на расстояние более пяти километров от дома. На острове открыты лишь аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

Если в материковой части Франции две дозы вакцины от коронавируса получили более 65% взрослого населения, то на заморских территориях эта цифра сильно ниже. Так в Гваделупе от COVID-19 полностью привиты лишь около 20% жителей.

Ранее министр здравоохранения Оливье Веран призвал медработников из материковой Франции проявить "национальную солидарность" и помочь коллегам на островах в Карибском море. Первая группа волонтеров вылетела из Парижа во вторник.