До потери сознания: Балканы во власти аномальной жары

Волна анамальной жары накрыла Балканы. В столце Боснии и Герцеговины воздух прогрелся до 38 градусов. В Мостаре к середине дня столбик термометра поднялся до отметки + 41. Министерство здравоохранения предупреждает граждан об опасности тепловых ударов и возможном обострении хронических заболеваний. В Приштине (столице частично признанной Республики Косово) в среду зафиксировано 39 градусов по Цельсию. Летний зной стоит в Белграде (Сербия). Здесь отмечается увеличение случаев, когда люди на улицах теряют сознание. Такая погода на Балканах не редкость, но обычно жара наступает в августе, а не в июне.
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