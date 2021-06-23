В Орегонском зоопарке выдр выпустили на лёд: в большой ванне зверьки спасаются от жары, причём спасаются очень активно: "Выдромат включён", — написали работники на страничке зоопарка в "Фейсбуке".

В Портленде температура достигает 35°C, а концу недели обещают до 42°C. Такую же ледяную ванну (только побольше) приготовили для белого медведя, а слониха не вылезает из воды, ныряя с головой.