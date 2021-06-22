Праздник музыки в Елисейском дворце

Президентский дворец во французском Елисейском дворце принимает музыкантов и зрителей в рамках фестиваля "Fête de la Musique (Праздник музыки). Начиная с 1982 каждый год 21 июня Fête de la Musique становится важным местом встречи французов с их любимыми артистами.
Нынешний фестиваль особенный не только потому, что юбилейный (проводится в 40-ой раз, но и потому, что символизирует возвращение счастливых дней после долгих и трудных месяцев карантина, особенно для тысяч артистов, которые смогли наконец вернуться на сцену.
В программе вечера по дворе Елисейского дворца - два пионера французского электро: Жан-Мишель Жарр и Марк Серроне. Вместе с ними выступали и талантливые артисты молодого поколения - такие как NSDOS, Ирен Дрезель и Кристал Мюррей.
В отличие от предыдущих концертов в Елисейском дворце, на которых присутствовали несколько тысяч человек, на это чисдл зрителей было ограничено. Приглашения получили около 100 подростков, а также коммерсанты, пострадавшие от кризиса.
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