Праздник музыки в Елисейском дворце

Президентский дворец во французском Елисейском дворце принимает музыкантов и зрителей в рамках фестиваля "Fête de la Musique (Праздник музыки). Начиная с 1982 каждый год 21 июня Fête de la Musique становится важным местом встречи французов с их любимыми артистами.

Нынешний фестиваль особенный не только потому, что юбилейный (проводится в 40-ой раз, но и потому, что символизирует возвращение счастливых дней после долгих и трудных месяцев карантина, особенно для тысяч артистов, которые смогли наконец вернуться на сцену.

В программе вечера по дворе Елисейского дворца - два пионера французского электро: Жан-Мишель Жарр и Марк Серроне. Вместе с ними выступали и талантливые артисты молодого поколения - такие как NSDOS, Ирен Дрезель и Кристал Мюррей.

В отличие от предыдущих концертов в Елисейском дворце, на которых присутствовали несколько тысяч человек, на это чисдл зрителей было ограничено. Приглашения получили около 100 подростков, а также коммерсанты, пострадавшие от кризиса.