В США испытали на прочность авианосец "Джеральд Р. Форд"

Авианосец ВМС США "Джеральд Р. Форд" успешно завершил испытания с использованием боевых орудий в Атлантическом океане. Об этом сообщило министерство обороны страны. Цель испытаний - проверить, справятся ли корабли с условиями, с которыми они потенциально могут столкнуться во время ведения боя. Для этого военные в непосредственной близости от авианосца подорвали бомбу мощностью 18 тонн в тротиловом эквиваленте. Испытания прошли у побережья Флориды.
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