Лион в ритме танца

После почти двухлетнего перерыва Лионский танцевальный биеннале возвращается и продлится до 16 июня. В программе – все виды танцев на площадках по всему французскому городу и региону.
После почти двухлетнего перерыва Лионский танцевальный биеннале возвращается и продлится до 16 июня. В программе – все виды танцев на площадках по всему французскому городу и региону.
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