Обстрел больницы в Африне

Правозащитники выразили обеспокоенность по поводу обстрела одной из крупнейших больниц на севере Сирии, которая была серьёзно повреждена в результате ракетного удара. Обломки засыпали коридоры медучреждения Аш-Шифаа в Африне, сирийском городе, контролируемом протурецкими боевиками. Погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе двое медработников. Некоторые источники говорят о 18 погибших.
Пока неясно, кто стоял за субботним обстрелом; он вёлся из районов дислокации правительственных войск и курдских ополченцев.
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