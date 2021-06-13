Обстрел больницы в Африне

Правозащитники выразили обеспокоенность по поводу обстрела одной из крупнейших больниц на севере Сирии, которая была серьёзно повреждена в результате ракетного удара. Обломки засыпали коридоры медучреждения Аш-Шифаа в Африне, сирийском городе, контролируемом протурецкими боевиками. Погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе двое медработников. Некоторые источники говорят о 18 погибших.

Пока неясно, кто стоял за субботним обстрелом; он вёлся из районов дислокации правительственных войск и курдских ополченцев.