"Врачи без границ": спасены 410 мигрантов

За двое суток 410 нелегальных мигрантов спасены в Средиземном море судном GeoBarents под флагом организации "Врачи без границ". Уточняется, что было проведено 7 отдельных спасательных операций. Пока неизвестно, в какой порт направят мигрантов.
За двое суток 410 нелегальных мигрантов спасены в Средиземном море судном GeoBarents под флагом организации "Врачи без границ". Уточняется, что было проведено 7 отдельных спасательных операций. Пока неизвестно, в какой порт направят мигрантов.
Другие No Comment
Обстрел больницы в Африне
В Лейпциге на несколько дней вновь открывается ночной клуб.
В Вашингтоне открылись дискотеки
Барселона: протесты против насилия в отношении женщин и детей
Сборная Испании привилась от коронавируса.
В Австралию пришла снежная зима
Западный берег реки Иордан: новые столкновения
Экологи протестуют против трубопровода в Миннесоте
Парад в Газе в ответ на марш в Иерусалиме
Коронавирус: в Чили растут кладбища
Пакистан: движение в районе крушения восстановлено
Передвижной оркестр в Рио-де-Жанейро
Израиль начал массовую вакцинацию подростков
Волонтёр в костюме клоуна учит мыть руки детей из трущоб
Гарри Поттер и фантастические твари ждут гостей