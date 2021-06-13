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"Врачи без границ": спасены 410 мигрантов

За двое суток 410 нелегальных мигрантов спасены в Средиземном море судном GeoBarents под флагом организации "Врачи без границ". Уточняется, что было проведено 7 отдельных спасательных операций. Пока неизвестно, в какой порт направят мигрантов.

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