В Вашингтоне открылись дискотеки

В столице США сняты ограничения, введённые в период пандемии, и в городе вновь распахнули двери бары, ночные клубы и развлекательные заведения. Соскучившиеся по такому времяпрепровождению люди заполнили дискотеки, которые оставались закрытыми более года, но теперь заработали в полную силу. Между тем, у многих до сих пор остаются сомнения относительно эффективности вакцины и безопасности участия в подобных мероприятиях в закрытых помещениях.