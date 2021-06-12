Барселона: протесты против насилия в отношении женщин и детей

Тысячи женщин вышли на улицы Барселоны в пятницу вечером, протестуя против насилия в отношении женщин и детей. Поводом стало известие о том, что полиция обнаружила тело шестилетней Оливии, которую отец забрал без разрешения у матери, с которой был в разводе, в конце апреля. Младшая из сестёр, годовалая девочка, которую он также забрал, по-прежнему разыскивается. По данным полиции, с 2013 года в Испании отцы убили 39 несовершеннолетних детей из желания причинить мучения своим бывшим жёнам.
Другие No Comment
В Вашингтоне открылись дискотеки
В Австралию пришла снежная зима
Западный берег реки Иордан: новые столкновения
Экологи протестуют против трубопровода в Миннесоте
Парад в Газе в ответ на марш в Иерусалиме
Коронавирус: в Чили растут кладбища
Пакистан: движение в районе крушения восстановлено
Передвижной оркестр в Рио-де-Жанейро
Израиль начал массовую вакцинацию подростков
Волонтёр в костюме клоуна учит мыть руки детей из трущоб
Гарри Поттер и фантастические твари ждут гостей
Двухмесячная норма осадков выпала в Реймсе
В Lego собрали самый большой в мире футбольный мяч
"Черепашки-ниндзя" доставляют бесплатные обеды врачам
Наводнение в Новой Зеландии: людей эвакуируют на вертолетах и лодках