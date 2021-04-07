Искусство и природа помогут в борьбе с пандемией

Искусство и природа помогают теперь в борьбе с пандемией в Италии. Все музеи здесь закрыты, но есть и исключение: музей и парк Каподимонте в Неаполе распахнул двери для тех, кто нуждается в вакцинации. Необычное, но плодотворное сотрудничество музея и медиков позволяет людям провести время, необходимое для наблюдения после прививки, в зале с полотнами известных мастеров. Говорит Сильвен Белленгер, директор музея и парка Каподимонте:

– Мы разместили здесь ряд работ из коллекции музея и всем напоминаем, что у нас также есть огромный парк, крупнейший городской парк в Италии, и это тоже музей – Ботанический. В результате получается единство культуры и здоровья, хорошего самочувствия и культуры.

Центр вакцинации размещается в одном из 17 зданий, расположенных в парке Каподимонте. Здесь медики могут прививать до 1200 человек в день в семи кабинах.

– Мы решили открыть центр вакцинации здесь, в Королевском музее Каподимонте, в первую очередь, из-за красоты вокруг, – поясняет Мария Корвино, глава департамента здравоохранения Неаполя. – Прогулка по этим местам, в зелени, на природе и просторе, также означает, что если мы хотим снова стать свободными, нам нужно сделать прививку.

Кампания по вакцинации в Италии началась в конце декабря прошлого года и ещё весьма далека от завершения. В то же время символическая ценность искусства и природы многим вселяют надежду на будущее.

– Это чудесно. Я вышла после прививки и здесь сразу почувствовала себя гораздо лучше. Для нас это большая удача: мы получаем и вакцину, и эмоциональную поддержку. Появляется уверенность, что мы движемся по верному пути.

Из парка Каподимонте передаёт корреспондент Euronews Лука Паламара:

– Люди, которые приходят сюда, надеются, что смогут теперь заразиться лишь красотой. Вакцинация в окружении произведений искусства и природы – один из самых приятных способов вернуться к нормальной жизни.