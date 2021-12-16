Трансгрессивное искусство Гонсало Гарсия-Пелайо

Айнур, в переводе с казахского означает "лунный луч"- это один из семи фильмов, которые Гонсало Гарсия-Пелайо решил снять всего за год. Музыкальный продюсер, кинорежиссер, телеведущий и профессиональный игрок в рулетку - вот некоторые из тысячи граней Гонсало.

"На последних съемках мы испытали невероятные эмоции, когда 15 или 20 человек вибрировали как одна струна. Когда я снимаю фильмы, это не то же самое когда я работаю с цифрами. Я делаю это только с помощью эмоционального интеллекта и интуиции. Совершенно разный подход к предмету, с которым я собираюсь иметь дело, один эмоциональный, а другой исключительно интеллектуальный" Гонсало Гарсия-Пелайо

Путешественник, любитель кино и трансгрессор. Кино для Гонсало Гарсия-Пелайо гораздо важнее, чем рулетка, биткоин или даже лошади.

Гонсало Гарсия-Пелайо

— Мне нравится плыть против течения, и это автоматически заставляет меня чувствовать себя трансгрессивным. И когда я снимаю фильмы, мне нравится выражать это чувство, которое не всегда должно быть трансгрессивным.

Фильм "Прекратите запрещать, я не могу позволить себе все нарушать", снятый в Севилье, стал первым из его киносептета.

Фильм "Прекратите запрещать, я не могу позволить себе все нарушать" во всех своих кадрах несет трансгрессивную волю. Гонсало Гарсия-Пелайо

С Севильей в сердце, Гарсия-Пелайо продолжает свое кругосветное путешествие по седьмому искусству. За год его камера проделает путь от Севильи до Казахстана, а затем пройдет через Аргентину, Португалию и Индию.