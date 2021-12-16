Трансгрессивное искусство Гонсало Гарсия-Пелайо

Трансгрессивное искусство Гонсало Гарсия-ПелайоКомментарии
Айнур, в переводе с казахского означает "лунный луч"- это один из семи фильмов, которые Гонсало Гарсия-Пелайо решил снять всего за год. Музыкальный продюсер, кинорежиссер, телеведущий и профессиональный игрок в рулетку - вот некоторые из тысячи граней Гонсало.
Путешественник, любитель кино и трансгрессор. Кино для Гонсало Гарсия-Пелайо гораздо важнее, чем рулетка, биткоин или даже лошади.
Гонсало Гарсия-Пелайо
— Мне нравится плыть против течения, и это автоматически заставляет меня чувствовать себя трансгрессивным. И когда я снимаю фильмы, мне нравится выражать это чувство, которое не всегда должно быть трансгрессивным.
Фильм "Прекратите запрещать, я не могу позволить себе все нарушать", снятый в Севилье, стал первым из его киносептета.
С Севильей в сердце, Гарсия-Пелайо продолжает свое кругосветное путешествие по седьмому искусству. За год его камера проделает путь от Севильи до Казахстана, а затем пройдет через Аргентину, Португалию и Индию.