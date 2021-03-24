Необычная весна: в Стамбуле и Анкаре выпал снег

Крупнейший город Турции во власти снегопада. Стамбульский координационный центр реагирования на стихийные бедствия заявил, что причиной непогоды стал холодный фронт из Сибири. По прогнозам, шторм продлится до четверга, температура воздуха упадет до 1 градуса по Цельсию. Обильный снегопад наблюдался и в Анкаре. Обычно осадки в виде снега выпадают несколько раз за зиму, однако подобное явление в конце марта является редким событием. Власти призвали жителей Анкары по возможности не садиться за руль личного автотранспорта.