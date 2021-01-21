Бизнес на "короне": в Берлине как на дрожжах растут частные центры экспресс-тестирования

Экспресс-тесты на коронавирус стали альтернативой ПЦР. Людям не надо выставивать длинные очереди в лаборатории и ждать результат иногда в течение нескольких дней. В Берлине частные центры экспресс-тестирования можно найти практически везде - у церквей, клубов, в художественных галереях и на пляжах озера Ванзее.

Услуга, которую предлагают предприниматели? стоит от 25 до 80 евро. Чувствительнсть теста - 97%. Клиенты могут узнать о наличии или отсутствии вируса в организаме за 15-30 минут.

Бенджамин Феркенспергер свой первоначальный капитал заработал на кибер-спорте. После того, как его семья переболела COVID-19, он открыл свой центр по тестированию на коронавирус, заручившись поддержкой врача изклиники Шарите. Бенджамин обеспокоен тем, что не все центры ответственно подходят к делу.

Бенджамин Феркенспергер, предприниматель: "Когда вы все делаете приваильно, следуете нормам, придерживаетесь законов, то все это стоит определенных денег. Издержки немалые. Когда же люди не делают все должным образом, не следят за тем, чтобы соблюдалась технология, вот тогда они могут заработать огромные деньги".

Кейт Брэди, euronews: "На данный момент неизвестно, сколько именно частных центров экспресс-тестирования существует в Берлине. Как такового надзора со стороны государства нет. Работа таких центров подпадает под понятие "свободное предпринимательство", оставляя эту сферу рынка открытой для бизнесменов".

Дирк Хекерт - медбрат. И у него теперь есть свой центр. Дирк говорит, что когда он организовывал свой бизнес, был удивлен отсутствием бюрократических проволочек: "Для сравнения ... Если вы хотите в Германии открыть киоск по продаже хот-догов, на это уйдут месяцы. Придется подготовить много документов. Что касается центра по тестированию, процесс и правда занимает мало времени. Вот здесь и нужно остерегаться подвоха. Есть парни, которые не регистрируют свои предприятия. Они открывают бизнес, дают рекламу. И все. Мы пошли прозрачным путем: отправили нашу санитарную концепцию в сенат Берлина и подали заявку на регистрацию".

Чиновники в сфере общественного здравоохранения в открытом письме призвали власти к более строгому контролю за работой частных центров по тестированию.

Николай Саваскан, представитель департамента здравоохранения: "Проблема на самом деле в том, что у нас есть несколько центров экспресс-тестирования, которые не направляют результаты тестов - особенно положительные - в местные органы здравоохранения, а передают их напрямую клиентам".

В результате некоторые избегают карантина, что не способствует улучшению эпидемической ситуации. Направление на тест можно получить у терапевта. Но ждать приходится долго: с начала встречи с врачом, а потом своей очереди в лаборатории. Люди идут в частные центры, что бы как можно скорее узнать о возможном вирусоносильстве. Но скорость, с которой предоставляется услуга не всегда синоним качества.