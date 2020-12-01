Британские университеты открывают полевые лаборатории

В преддверии рождественских канинкул британские студенты смогут сдать тест на ковид не выходя из кампуса. Большинство университетов открыли мини-лаборатории, где можно узнать о наличии в организме вируса всего за полчаса.

"Раньше мне было страшно ехать домой. Ведь на Рождество я планировала навестить бабушку и дедушку", - признается учащаяся одного из вузов.

С 3 по 9 декабря студентам разрешено отправиться к родным, после чего они перейдут на дистанционное обучение.

"Мне будет гораздо легче, если я смогу сдать тест до того, как покину стены университета", - говорит молодой человек.

"Я приехала на учебу из другой страны, - рассказывает еще одна студентам. - Если мой тест окажется отрицательным, то спокойно сяду на самолет и полечу на родину".

В случае "положительного" результата у многих все еще будет шанс успеть на семейное торжество уже после десятидневного карантина.

"Нам пришлось в короткие сроки переоборудовать эти замечательные помещения, которые еще неделю назад были спортивными залами, в лаборатории", - отмечает руководитель одной из лабораторий Салли Катлер.

Эффективность экспресс-тестов ниже, чем у классических. Студентам рекомеднуют их сдавать дважды с разницей в три дня. Но есть и плюсы.

"Для создания подобной полевой лаборатории не нужно никакого высокотехнологичного оборудования. Здесь есть все необходимое для выявления инфицированных с высокой вирусной нагрузкой, которые и представляют главную угрозу для других. Речь идет о минимизации рисков", - говорит Катлер.

"Не все, но большинство британских университетов присоединились к кампании. Здесь, в Университете Восточного Лондона, проводят тесты и обрабатывают результаты анализов студенты-волонтеры", - передает из британской столицы Тайг Энрайт, корреспондент Euronews.

Некоторые из них - учащиеся биологического факультета, но опыт работы в лаборатории есть не у всех.

"Если у проводящего тест нет необходимой подготовки, вероятность получить ошибочный результат высока. Перед отъездом многие студенты могут быть введены в заблуждение насчет состояния своего здоровья", - считает Джо Грэйди, генеральный секретарь "Союза университетов и колледжей".

В этом профсоюзе работников высшего образования уверены: план воссоединения семей не продуман до конца.

"У большинства студентов нет машин. Существует риск, что они окажутся в переполенном общественном транспорте и все равно подхватят вирус по дороге домой", - говорит Грэйди.

После летних каникул учащимся вузов настоятельно рекомендовали вернуться в студенческие городки, несмотря на опасность заражения. Многим очень скоро пришлось сесть на карантин. Сегодня молодые люди задаются вопросом, не стоит ли предпочесть дистанционное обучение после праздников - хотя бы до тех пор, пока вакцина от коронавируса не будет доступна для широкой публики.